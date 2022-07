VENEZIA - I gondolieri "cambiano" la storica divisa per un giorno: «T-shirt brandizzata dedicata allo spritz». Ma cosa sta succedendo? La maglia a righe orizzontali bianche e blu (con ricamato lo stemma del leone marciano tra due ferri di prua) è l’iconica divisa dei gondolieri veneziani, simbolo di una delle professioni più antiche della Serenissima. Ma domani, 26 luglio, ci sarà una novità. In seguito alla collaborazione Terrazza Aperol e Associazione Gondolieri di Venezia, la tradizionale t-shirt dei bancali sarà disponibile in un'inedita versione bianca e arancione solo per 24 ore.

Dopo la realizzazione delle magliette tecniche dei gondolieri per la Regata storica dello scorso anno, Terrazza Aperol ha voluto rendere nuovamente omaggio alla tradizionale maglia dei gondolieri, reinterpretandola secondo il proprio stile. La divisa ufficiale dei bancali - la maglia a strisce bianche e blu con lo stemma dell’Associazione cucito sul cuore -, è venduta da un unico negozio autorizzato di Venezia, la storica bottega Emilio Ceccato a piedi del ponte di Rialto. Questo stesso modello di t-shirt in cotone sarà disponibile in vendita nel locale di Campo Santo Stefano a partire da domani, martedì 26 luglio, in una nuova ed esclusiva versione, con le classiche righe orizzontali nei colori bianco e arancione, lo stemma sul petto e, nel retro, il logo di Terrazza Aperol. Nel pieno rispetto dell’autentica tradizione, le maglie sono state disegnate a Venezia e prodotte totalmente in Italia in collaborazione con Emilio Ceccato.

L'Associazione Gondolieri di Venezia, per la prima volta, si unisce a un brand per la creazione di un prodotto dedicato alla vendita al pubblico. Ma farà discutere che sia stato scelto come marchio l'Aperol quando lo storico spritz veneziano è realizzato con il Select? Staremo a vedere.