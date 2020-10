Gommone in secca in Laguna di notte: recuperato "congelato"

VENEZIA - La notte scorsa, i vigili del fuoco sono intervenuti nella laguna di Venezia per soccorrere una persona rimasta in secca con una piccola imbarcazione. La richiesta è arrivata alla sala operativa del 115 da parte dell'uomo, il quale si trovava tra i canali Fusina e San Leonardo nel frattempo la comunicazione si è interrotta per l'esaurimento della batteria del cellulare. I vigili del fuoco della prima partenza di Venezia accorsi nella zona indicata con un'autopompa lagunare, hanno iniziato le ricerche dell'uomo perlustrando le varie zone dei canali non avendo un esatto punto. Intorno alle 4 l'individuazione dell'imbarcazione. I pompieri hanno raggiunto l'uomo a bordo di un piccolo gommone e l'hanno recuperato, prestando una prima assistenza. Il malcapitato infreddolito è stato poi preso in cura dal personale del Suem, intanto fatto intervenire sul posto.

