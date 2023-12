Vigonovo. Elena Cecchettin si tatua sul braccio un disegno della sorella Giulia: «Ti ho visto scomparire»

VIGONOVO (VENEZIA) - Elena Cecchettin rende omaggio alla sorella Giulia, tatuandosi un suo disegno su un braccio. Lo testimonia una storia pubblicata oggi, 2 dicembre, sul suo profilo Instagram.

La fotografia con il tatuaggio è accompagnata dal testo della canzone «Little Talks», del complesso Of Monsters And Men: «Te ne sei andata via. Ti ho visto scomparire. Tutto ciò che resta è un tuo fantasma. Ora siamo divise, dilaniate, non c'è niente che possiamo fare».