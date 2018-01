Luigi Brugnaro: «Basta figuracce, adesso gestiamo noi la sicurezza»

di Michele Fullin

VENEZIA - Basta con leanche per quanto riguarda i. Se poi, come è successo il 3 gennaio, capita il furto, a fare laè la città die questo alnon va bene. Così, durante una riunione del Consiglio di amministrazione della Fondazione musei, Brugnaro ha deciso che d'ora in avanti si farà come dice lui, ossia imponendo protocolli di sicurezza propri, in accordo con la, anche nel caso di mostre chiavi in mano come quella dei gioielli dei Moghul.A Brugnaro non è andata giù la figuraccia fatta dalla città e non gli sono andate giù neanche le critiche cadute sulla sua amministrazione, che fin dal 2015 aveva fatto della sicurezza un pilastro fondamentale della sua azione. Durante la riunione del cda dei Musei (che era stata convocata da tempo per deliberare sulle questioni di cui scriviamo qui sotto), il sindaco ha insistito a suo modo sull'importanza di migliorare il più possibile il dispositivo di sicurezza.