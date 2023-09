Ladro tenta il colpo in un appartamento ad Eraclea Mare. Il vicino si accorge e chiama il 112, lui fugge ma è troppo tardi

SAN DONA' DI PIAVE (VENEZIA) - Tenta di rubare in uno degli appartamenti di un residence ad Eraclea Mare, poi nella fuga prova a liberarsi degli "strumenti del mestiere" ma viene fermato dai Carabinieri. Si tratta di un 40enne italiano residente in zona con alcuni trascorsi giudiziari. Nella serata del 29 agosto, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di San Donà di Piave, nel corso di servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione generale dei reati, sono intervenuti in Eraclea Mare per la segnalazione di un tentativo di effrazione ad un appartamento di un residence. A lanciare l'allarme un residente. E grazie proprio alla pronta chiamata al 112, i militari sono intervenuti per tempo riuscendo a bloccare il sospettato che, alla loro vista, avrebbe cercato di guadagnarsi l'impunità tentando di fuggire lasciando a terra gli "strumenti del mestiere": cacciaviti, tenaglie ed un avvitatore elettrico con i quali, dai primi accertamenti, avrebbe cercato di scardinare un infisso per introdursi nell’abitazione presa di mira. L'uomo è stato arrestato con l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato in abitazione e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma dei Carabinieri di San Donà di Piave in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida presso il Tribunale di Venezia che si è svolta il giorno seguente con rito direttissimo, così come disposto dalla Procura della Repubblica, nel corso del quale è stato convalidato il suo arresto, rinviato il processo a fine settembre nonché disposta la sua sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari.