Ruba l'auto degli sposi ma poi la restitiusce: «Ladro sì, ma con un cuore». L'incredibile storia a Foggia

«Ladro sì, ma con un cuore». E' il biglietto che il ladro "gentiluomo" ha fatto ritrovare insieme all'auto e ai vestiti delle nozze che aveva rubato ad una coppia di novelli sposi. Il furto era avvenuto un paio di giorni fa a Foggia dove una coppia di sposi all'indomani delle nozze non ha trovato più l'auto parcheggiata all'esterno di un albergo in centro della cittadina dauna.

Ladro con il cuore

All'interno dell'auto l'abito da sposa di lei, il vestito di lui e l'abito della cerimonia del loro bambino.

La donna aveva lanciato un appello: «Aiutateci a ritrovarli, per noi sono ricordi». Dopo tre giorni la svolta: l'auto rubata, una Fiat Punto, è stata ritrovata in via Zara. All'interno dell'abitacolo un biglietto scritto dal ladro: «Ladro sì, ma con un cuore». Sul posto la polizia locale e i carabinieri che indagano sull'accaduto. Mentre i neo sposi sono tornati in possesso dei loro "ricordi del giorno più bello". Quello delle nozze.

LA STORIA

A notare l'auto, parcheggiata in una via della stazione ferroviaria di Foggia in un punto in cui occludeva l'ingresso condominiale, è stato un carabiniere libero dal servizio, che ha segnalato l'anomalia alla polizia locale, chiedendone l'intervento.