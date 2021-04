Trasporto pubblico lagunare, 131 milioni in 10 anni per l'ammodernamento ambientale

Venezia riceverà nel prossimo decennio la cifra di 131,3 milioni di euro di fondi nazionali per ammodernare i mezzi di trasporto pubblico marittimo e lagunare, rendendoli sostenibili dal punto di vista ambientale. Lo riferisce il sindaco, Luigi Brugnaro, che ha avuto conferma oggi, 23 aprile, dal ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibile, Enrico Giovannini.

APPROFONDIMENTI VISITA Brugnaro al Quirinale: «Grazie Mattarella per il sostegno a...

«Grazie al ministro - commenta Brugnaro - per la conferma di questo importantissimo investimento dedicato al trasporto pubblico su acqua. Venezia è una città unica e speciale e il Ministro, con questo provvedimento, ci consente di proseguire nel processo di ammodernamento e maggiore sostenibilità ambientale della nostra flotta. Rendere più 'green' i nostri vaporetti, con motorizzazioni ibride, consentirà al Gruppo Avm di migliorare non solo la qualità del servizio di trasporto pubblico locale in laguna a servizio dei cittadini, ma anche di ridurre le emissioni ambientali dei parametri inquinanti. Un sensibile cambio di passo rispetto al precedente Governo - conclude - che rafforza quel percorso di innovazione tecnologica, a tutela dell'ambiente, che stiamo perseguendo».