Brugnaro al Quirinale: «Grazie Mattarella per il sostegno a Venezia, siamo pronti per il rilancio»

ROMA - «Oggi al Quirinale ho incontrato il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Lo ringrazio per il forte messaggio di affetto per Venezia. La nostra città è pronta per il rilancio, vetrina per il Paese, è un momento difficile, ma dobbiamo avere coraggio. Grazie Presidente». Lo scrive sui social il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro dopo aver incontrato a Roma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

