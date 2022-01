Fiorello, caos alla riunione di condominio a Venezia: tutta colpa di un ascensore

VENEZIA - Caos alla riunione del condominio di Fiorello a Venezia. Al centro della discordia il progetto di un ascensore voluto da alcuni proprietari di case tra cui anche lo showman. Le modifiche riguardano il cortile neogotico di Palazzo Bernardo, edificio quattrocentesco sul Canal Grande, e per alcuni rovinerebbero la facciata storica. I toni della discussione si sono accesi, ma chi si opponeva ai lavori ha perso. L’assemblea si è svolta la settimana scorsa e all'ordine del giorno c'era l'ascensore che dovrebbe collegare il piano terra al secondo piano nobile per aiutare due residenti con problemi di mobilità. Gaby Wagner, ex modella, designer e fotografa e il marito, l’avvocato Jean Marie de Gueldre, si sono opposti. Il via libera ai cantieri però c'è stato e si assicura che i materiali e il progetto saranno rispettosi del contesto.