di Elisio Trevisan

«Fino alla fine di ottobre i marciapiedi accanto alla Fincantieri erano diventati parcheggi abusivi. Tre giorni di multe di seguito e ora non ce più nessuno». Lo aveva detto il comandante dei vigili urbani Marco Agostini in un’intervista al Gazzettino ai primi di novembre. Appena qualche giorno, però, le auto sono tornate. E intanto la trattativa tra Fincantieri e il Comune, che ha chiesto all’Azienda di realizzare parcheggi per 2 mila posti auto, è ancora in stallo.