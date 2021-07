MIRA - Scopre il figlio 15enne che guarda un film a luci rosse in piena notte e durante la lite lo ferisce gravemente ad un braccio. Notte burrascosa e dalle conseguenze pesanti per una famiglia di Malcontenta di Mira, conclusasi con il capofamiglia denunciato d’ufficio dai carabinieri per violenza e lesioni aggravate su congiunti. Una lite tra padre e figlio come spesso accadde con gli adolescenti, di quelle spesso dettate da un confronto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati