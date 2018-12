Pesca, l'attacco Ue minaccia l'Adriatico. Operatori senza rimborsi

di Diego Degan

CHIOGGIA - Un passato che potrebbe andare a buon fine dopo due anni d'attesa, un futuro che sembra dare buone speranze ma un presente che potrebbe risolversi in una catastrofe. Con ipronti allageneralizzata. È il quadro delle prospettive che riguardano il, ai marinai imbarcati e agli armatori, per gli anni 2017, 2018 e 2019, anni che presentano criticità diverse, legate a questioni burocratiche ma anche, soprattutto il 2018, a un confronto in atto tra La Ue e l'Italia in cui i pescatori rischiano di rimanere schiacciati. La premessa è che il vecchio sistema di pagamento del fermo pesca biologico (quello che si attua tra luglio e settembre per favorire il ripopolamento degli stock ittici) è finito nel 2016. Fino ad allora, tramite unala cui