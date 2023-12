Venezia, l'attaccante della Juve Federico Chiesa chiede alla fidanzata di sposarlo sul campanile di San Giorgio: «Ha detto sì»

VENEZIA - L'attaccante della Juve Federico Chiesa chiede alla fidanzata di sposarlo a Venezia sul campanile di San Giorgio: «Ha detto sì». A due anni dall'inizio della loro storia d'amore, il giocatore bianconero ha organizzato una proposta di matrimonio per la fidanzata Lucia Bramani davvero speciale: durante un romantico week end a Venezia, Chiesa ha chiesto la mano di Lucia sul campanile di San Giorgio, con una vista mozzafiato su piazza San Marco.

L'attaccante ha condiviso con i follower il momento importante postando una foto su Instagram: nell'immagine Chiesa è abbracciato alla fidanzata che mostra felice l'anello.

Nel suo documentario Back on track, il giocatore aveva regalato qualche dettaglio sulla storia d'amore con Lucia: «C'è stata questa conoscenza diversa dal solito. Abbiamo iniziato a sentirci i primi giorni di gennaio 2022». E adesso è arrivato il sì.

I COMMENTI

Immediati i commenti di amici e fan. Il tifono juventino Francesco Oppini scrive: «Buona vita ragazzi». E ancora: «Felicissimi per voi». Anche l'account ufficiale della Juve posta due emoticon con cuoricini. E in poco tempo la foto super i 380mila like.