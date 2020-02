I passanti vedono fumo nero uscire dalla casa: villetta in fiamme Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FAVARO VENETO - Villetta a fuoco in Ca’ Badoera, a Favero Veneto (Venezia): nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio, divampato alle 10:50.Le fiamme si sono sviluppate mentre in casa non c’era nessuno, a dare l’allarme iche hanno notato il f. I pompieri arrivati da Mestre con un’autopompa, un’autobotte, un’autoscala e nove operatori sono riusciti in breve a spegnere le fiamme, che hanno interessato principalmente la zona cucina. Sono ora in corso le operazioni di aereazione dei locali. Danni da fumo all’intera abitazione. Le cause di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.