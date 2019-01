Si scambiano 100 grammi di eroina dai finestrini delle auto: due arresti

MESTRE- I carabinieri di Mestre hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 37enne tunisino e una 27enne italiana, residente a Mestre trovati in possesso di oltre 100 grammi di eroina. Sono state le segnalazioni dei residenti del quartiere Pertini pervenute ai carabinieri nei giorni scorsi ad accendere i riflettori sulla zona. Da diversi giorni infatti era stato notato un andirivieni nelle vie limitrofe al ponte pedonale di viale Vespucci. Son bastati pochi giorni ai carabinieri per individuare l'area interessata, riconoscere gli spacciatori ed i loro movimenti.



Quando una Citroën grigia condotta dal tunisino è stata affiancata dalla Suzuky della 27enne i militari hanno lo scambio di un involucro in cellophane che passava dalle mani dell'uomo attraverso il finestrino delle auto, in quelle della ragazza. All'interno più di 100 grammi di eroina ben sigillata. A quel punto i carabinieri li hanno bloccati ed hanno sequestrato lo stupefacente mentre altri stranieri che bazzicavano in zona, si sono dati alla fuga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA