Il sindaco di Eraclea Nadia Zanchin: «Donadio? È un un imprenditore che a livello mediatico ha inficiato l'immagine di una località» Video

ERACLEA - Il sindaco di Eraclea, Nadia Zanchin fa il punto sulla polemica sui fuochi d'artifcio esplosi vicino casa di Luciano Donadio, nel giorno della sua scarcerazione. Dalla Sala Consiliare Zanchin spiega: «Sulla questione dei fuochi stanno indagando i carabinieri. Abbiamo indetto una conferenza stampa per chiarire la posizione del Comune, senza entrare nel merito del procedimento. Eraclea è estranea al procedimento. Il Comune rimane ben fermo per non essere strumentalizzato, pur rispettando le indagini».

E sulla secca smentita a una possibile passeggiata della legalità in paese, il sindaco conclude: «Non è questo il momento, lo faremo a tempo debito. Sarebbe entrare in contrasto con la linea scelta dai giudici ieri. Sarebbe una mera strumentalizzazione politica e mediatica. Donadio? È un cittadino di Eraclea, un imprenditore che a livello mediatico è andato inficiare l'immagine di una località che sta cercando di ripartire». (intervista di Angela Pederiva)