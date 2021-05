Elisa Molinarolo sempre più in alto nell'asta: a Vicenza fa il personale con 4,45 mt

Meeting regionale assoluto all'impianto vicentino Guido Perraro: 1243 iscritti; 113 i veneziani. Una due-giorni assai intensa (29 specialità) in cui c'è stato l'ennesimo exploit di Elisa Molinarolo. La 27enne astista della Riviera del Brenta, allenata da Marco Chiarello, ha superato la misura di 4,4 aggiungendo così 4 centimetri al record personale ottenuto nel 2019 nella medesima pedana vicentina. Ora, con l'attuale misura, è la 4. italiana di sempre all'aperto. Ma un bel successo anche di Eleonora Iori, nei 100 metri davanti a tutte le ben 134 concorrenti, un valido crono di 12.02 -0,9, non certo di pregio confrontandolo al suo attempato record (11.64 +1,8 anno 2018). Come inoltre primo gradino del podio della mezzofondista Sharon Giammetta.

Doppia la sua soddisfazione: la vittoria ed aver sensibilmente abbassato il proprio limite nei 1500, portandolo a 4.25.95 e quindi cancellato il 4.39.39 ottenuto a Trento appena 8 giorni addietro. La junior Emily Conte. Oro nel disco d'un chilogrammo, misura 45,27, per lei d'ordinaria amministrazione.

Per concludere da rilevare il successo del mirese Daniel Compagno, tesserato Ac Alperia (Bz). S'è imposto nel disco con un lancio di 52,75.

I primi piazzati di maglia veneziana: 1. Elisa Molinarolo (Riv. Bretna) asta: 4,45

PB; 1.Sharon Giammetta (SF Biotekna) 1500: 4.35.95 PB; 1. Eleonora Iori (SF Riv. Brenta) 100: 12.02 -0,9; 1. Emily Conte (ju Riv.Brenta) disco: 45,27; 2. Roberto Bortolomi (M80 Biotekna) triplo: 7.42.: 2. Igor Sapunov (M40 Ailatan SM Sala)

10 km marcia: 50.30.19; 4. Giacomo Zampese (PM Biotekna) 100hs: 15.20 +0,1; 4. Angelica Zabeo (ju Riv. Brenta) triplo: 10,17; 4. Nicolò Toffanin (SM Biotekna) asta: 4,60; 4. Denis Bellin (ju Biotekna) disco: 38,45; 4. staff. 4x400 Biotekna (Cazzador-Zanon-Fortunato-Trentini) 3.28.40; 4. Sofia Borello (PF Biotekna) lungo: 5,80 +0,9; 5. Lorenzo Toso (ju Biotekna) 110hs: 16.85; 7. Mara Lavencic (PF Riv. Brenta) 400: 58.16; 7. Enrico Gazzato (a/i Ga Coin) disco: 32,45; 14. Giacomo Costantini (ju Riv. Brenta) triplo: 12,39 +0,6; 18. Marco Temporin (M35 Riv. Brenta) 5000: 18.09.95; 27. Federico Miani (ju Ga Coin) 100: 11.56 +0,0; 33. Edoardo Babato (a/i Riv. Brenta) lungo: 5,75 +2,1.