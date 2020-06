EasyJet Venezia: ripresa dei voli da luglio e agosto 2020

EasyJet ripristina anche i collegamenti dalle basi di Napoli e Venezia , dopo la già annunciata ripresa delle operazioni di Milano Malpensa.



Lo comunica la compagnia in una nota, spiegando che «durante l'estate EasyJet collegherà l'Italia con 19 paesi attraverso un totale di 179 rotte da 16 aeroporti italiani» e in totale «riprenderà a volare su tre quarti del suo network abituale nei mesi di luglio e agosto».



A luglio la compagnia «prevede di volare il 50% delle sue 1022 rotte e il 75% in agosto, anche se con una capacità ridotta ed equivalente a circa il 30% delle operazioni normalmente previste per il quarto trimestre dell'anno finanziario (luglio - settembre)». «Dopo aver annunciato la ripresa delle operazioni in Italia a partire dal 15 giugno e anticipato alcune delle rotte che voleremo da Milano durante l'estate - dice il country manager per l'Italia Lorenzo Lagorio - siamo davvero contenti di poter finalmente ripristinare la maggior parte delle nostre rotte estive anche dagli altri aeroporti italiani, incluse le nostre basi di Napoli e Venezia, dando la possibilità agli italiani di programmare la loro estate». (ANSA). COM-GAS © RIPRODUZIONE RISERVATA