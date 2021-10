Nascondeva la droga dentro la mascherina: 27enne scoperto in Campo Santa Margherita

VENEZIA - Usare la mascherina anti Covid come nascondiglio per la droga. È la trovata di un giovane ventisettenne, fermato ieri sera, 15 ottobre 2021, in Campo Santa Margherita a Venezia da agenti in borghese del Nucleo Operativo della Polizia locale. L'uomo nascondeva alcune dosi di hashish e cocaina in un piccolo taschino all'interno della mascherina. È stato fermato da un gruppo di agenti impegnati in controlli antidroga, dopo averli insospettiti con i propri atteggiamenti. Egli infatti salutava tutti i giovani passanti e tentava di intavolare conversazione con ciascuno di loro.

Accompagnato al Comando generale della Polizia locale, in seguito a perquisizione, gli sono stati sequestrati 190 euro in contanti in banconote di piccolo taglio che custodiva nel portafogli, possibili guadagni dell'attività di spaccio. È stato dunque denunciato a piede libero, oltre ad essere sanzionato con una multa di 450 euro per violazione al Regolamento di Polizia urbana per aver espletato i propri bisogni fisiologici in luogo pubblico. Infine gli è stato imposto un ordine di allontanamento della durata di 48 ore. Nel corso degli stessi controlli sanzionato con una multa sempre di 450 euro, e ordine di allontanamento della durata di 48 ore, anche un giovane ventenne scoperto a fare uso di marijuana.