di Maurizio Dianese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Altre quattro croci. Se non fosse per loro, la già lunghissima lista di morti per eroina si sarebbe allungata e sarebbe arrivata a superare la dozzina di morti ammazzati dalla droga dall’inizio dell’anno. «Ne abbiamo salvato quattro in meno di 10 giorni. Per fortuna eravamo lì al momento giusto, con la nostra fiala di naloxone in tasca».