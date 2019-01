SALZANO - I carabinieri di Noale hanno denunciato un giovane italiano, C.L., quasi 20enne, disoccupato, responsabile di detenzione ai fini spaccio di stupefacenti. Sabato notte i militari dell’Arma hanno controllato il ragazzo che si aggirava per la piazza della frazione di Robegano: nascosti negli indumenti, aveva con sè 16 sacchetti di marijuana per un totale di 17 grammi, come singole dosi già suddivise e pronte per la consegna, si presume ai ragazzini della zona.



Nella successiva perquisizione della casa dei genitori, la vera sorpresa: nelle stanze veniva trovato materiale utile ad allestire un vero e proprio museo delle guerre mondiali: a partire da 6 baionette in parte arrugginite e con vari monconi ma altre in buono stato, una pistola lanciarazzi inefficiente, due revolver pure inefficienti, ogive e granate per fortuna disinnescati e arrugginiti, per finire con tutta una serie di almeno cinquanta proiettili di vario calibro.



Tutto il materiale è stato sequestroato: era in possesso del padre del giovane che è stato denunciato per detenzione illecita di armi e munizionamento da guerra.

