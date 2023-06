Bibione. Il "mondo" femminile raccontato attraverso uno spettacolo

Quattro donne con voci talentuose e potenti, una buona dose di ironia e sarcasmo, e corpi allenati per calarsi dalle finestre con funi e drappi in favore di pubblico con il naso puntato verso l’inconsueto condominio.

Da una finestra all’altra scorre la quotidianità apparentemente leggera delle “acrobate della vita”, che hanno il sottile pregio di fare passare concetti pregnanti, trasmessi con infinita femminilità. La necessità di essere tutte unite, “parla una e parlano tutte” di fronte alla violenza, la capacità di “dire no, quando non vogliamo”. Festival “The Amazing Contemporary Circus”, fino a domani 22 giugno. Ingresso gratuito

Il ristorante-caffè è “chiuso per dolori mestruali”, recita il cartello del finto palazzo dei primi del novecento che ospita “Josianes - o l’arte della resistenza”, lo spettacolo gratuito che andrà in scena anche questa sera sulla spiaggia di Bibione per raccontare il mondo femminile nel terzo millennio, un mondo ancora compresso e lontano dall’essere compreso.