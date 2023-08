DOLO - Un regolamento di conti familiare finito in rissa si è consumato mercoledì sera all’inizio dell’area dove si trova il luna park. Una coppia è stata aggredita da un’altra coppia, sembra per “motivi d’onore”. La prima si trovava all’inizio della zona del luna park ed è stata individuata dall’altra. Ne è nata una discussione e si è passati alle vie di fatto con la seconda coppia che ha colpito la prima con un oggetto contundente. La scena è avvenuta in presenza delle persone che stavano recandosi al luna park e sono state subito chiamate le forze dell’ordine che sono intervenute prontamente, anche perché proprio in occasione della sagra di San Rocco vi è una sorveglianza più serrata. I militi hanno avvisato il pronto soccorso che giunto sul posto ha medicato la coppia che presentava abrasioni in alcuni parti del corpo e contusioni. La coppia, quindi, è stata trasportata al pronto soccorso per precauzione ma nel giro di poco è stata dimessa non presentando necessità di ricovero.



LA DINAMICA

Fra i primi ad essere avvertiti dell’episodio anche il sindaco Gianluigi Naletto che è accorso ed ha preso atto, con un pizzico di amarezza visto che come primo cittadino aveva fatto adottare ogni utile accortezza per la sicurezza della sagra. “E’ un episodio che poteva accadere ovunque – ha evidenziato Naletto – e che nulla ha a che vedere con la manifestazione che si sta svolgendo. È stato uno scontro tra giovani persone da fuori paese che già si conoscevano degenerato in colluttazione. Si tratta di un episodio isolato, la cui origine non riguarda il tessuto sociale dolese. La dinamica è durata pochi minuti ed è stata gestita subito e molto bene dai carabinieri della nostra Tenenza, coadiuvati dalla Polizia Locale dell’Unione dei Comuni della Riviera. La sagra patronale – ha aggiunto il sindaco - continua a svolgersi in modo attento e controllato, grazie al lavoro delle Forze dell’Ordine in divisa e in borghese con specifici servizi di pattugliamento. Durante le ore serali, anche l’associazione dei Finanzieri d’Italia (Anfi) contribuisce in maniera volontaria a segnalare eventuali criticità attraverso passeggiate nelle zone più frequentate del paese. Dolo è una città in festa, accogliente e sicura: grazie all’impegno di tutti, nessuno può mettere in discussione un patrimonio di civiltà secolare come il nostro”. E la sagra continua anche oggi in particolare con la presentazione alle 21 sotto lo squero del libro di Alberto Donadel ‘Archeologia della grande guerra’ in collaborazione con l’associazione Riviera al Fronte. In mattinata, invece, viabilità modificata per lo svolgimento del mercato settimanale lungo la regionale 11 e dalle 6.30 alle 15 chiusura al traffico di via Mazzini e via XXIX Aprile con spostamento della fermata degli autobus di linea in via Arino.