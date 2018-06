In 118 candidati per un posto da direttore del polo culturale M9 di Mestre /I requisiti

di Elisio Trevisan

MESTRE. 118del nuovo contenitore culturale che aprirà i battenti il prossimo primo dicembre. Se si considera che il bando è stato varato il 3 maggio e che la scadenza per presentare le domande era l'8 giugno, il numero raccolto in un mese è più che considerevole. Certo, ora si tratta di vedere la qualità dei partecipanti ma il bando su questo punto era piuttosto chiaro e soprattutto ambizioso: oltre ain funzioni direttive in musei pubblici e/o privati, o possesso di particolari specializzazioni professionali, culturali, scientifiche o significative esperienze in ambito curatoriale, editoriale, televisivo, musicale e nell'organizzazione di eventi; esperienza in comunicazione e fund raising e in accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati.