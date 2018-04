De Luigi, un'intera famiglia nel segno dell'arte. Ora è un film

di Enzo di Martino

LA STORIA - La storia dell'arte, specie quella al tempo delle botteghe, è stata spesso intrecciata con le vicende anche personali delle grandi famiglie. Basterà citare, tra queste, quella rinascimentale dei Bellini Jacopo, Gentile e Giovanni - arricchita peraltro dall'inserimento di Mantegna che sposa infatti Nicolosia. Se ne parla molto in questi giorni per la mostra Bellini-Mantegna alla Querini Stampalia. O dei Canaletto, dei Guardi e dei Piranesi, nel Settecento, che hanno determinato non poche difficoltà di attribuzione agli storici dell'arte.Vengono in mente queste storiche famiglie in occasione della proiezione pubblica dell'interessante e godibile film I sommersi - riproposto oggi e domani alle 19.50 al cinema Giorgione di Venezia - titolo per la verità non proprio esplicativo, che racconta la storia nel nostro tempo di(1901-1978), protagonista dello Spazialismo pittorico negli anni Cinquanta a Venezia. E dei suoi quattro figli, tutti in qualche maniera attivi in campi creativi, nell'arte, nel cinema e nel teatro.