Prende a calci il distributore automatico, il gestore pubblica la foto sui social: smascherato il vandalo

MESTRE - La Polizia Locale ha individuato e deferito all'autorità giudiziaria per il reato di danneggiamento un uomo che aveva preso a calci il distributore automatico di un locale. Il titolare del negozio, che si trova a Mestre in via Torre Belfredo, aveva postato a Ferragosto, sulla sua pagina Facebook alcune immagini tratte dal sistema di videosorveglianza interna che ritraevano l'uomo mentre colpiva il distributore: gli agenti del Nucleo di Pronto Impiego nel pomeriggio di ieri - 17 agosto - hanno individuato, durante il servizio di ispezione del parco di via Tasso, l'autore del reato, un 32enne italiano, che era seduto su una panchina. Quando è stato bloccato ed identificato indossava gli stessi pantaloni e le stesse scarpe che aveva al momento di compiere i vandalismi. Privo di documenti, è stato sottoposto a rilievi e deferito all'autorità giudiziaria per danneggiamento.