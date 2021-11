Indagato medico di famiglia: denunciato dal paziente Covid che si è sentito abbandonato

PIANIGA - Non è caduta nel vuoto la denuncia contro il suo medico di famiglia di un cinquantottenne di Vigonza (Padova), ma che all’epoca dei fatti era residente a Pianiga (Venezia). In seguito alla querela presentata dalla vittima l'8 marzo scorso presso la stazione dei carabinieri di Pionca di Vigonza, il pubblico ministero della Procura di Padova, Silvia Golin, ha aperto un procedimento penale con l’ipotesi di reato di lesioni personali colpose in ambito sanitario iscrivendo nel registro degli indagati il suo medico di base, con studio a Pianiga. La vittima, assistita dallo Studio 3A, accusa il medico di non averlo assistitito adeguatamente durante il contagio da Covid, dalla prima fase in cui cercava di fare richiesta di un tampone molecolare, al manifestarsi della malattia, fino all'aggravarsi delle sue condizioni che hanno rischiesto il ricovero in ospedale.