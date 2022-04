Covid in Veneto, altri 5.549 nuovi casi e 6 vittime in 24 ore, ma calano i ricoveri Il bollettino

Covid in Veneto, il bollettino di oggi , sabato 30 aprile 2022. Sono 5.549 i casi di positività al virus registrati (ieri erano stati 6.121) e 6 le vittime nelle 24 ore. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 1.668.391, quello dei decessi a 14.455.

APPROFONDIMENTI 29 APRILE Covid Veneto, il bollettino di oggi, venerdì 29 aprile 2022.... 28 APRILE Covid Veneto, il bollettino di oggi, giovedì 28 aprile 2022:...

In diminuzione il dato degli attualmente positivi, 70.005 (contro i 73.370 di ieri, quindi -3.365). Anche il dato dei ricoveri è invece in discesa: sono 9 i pazienti in meno nei reparti di area medica, per un totale di 900 posti letto occupati, e 33 (-4) quelli in terapia intensiva.

Contagi nelle province del Veneto

Sono sono due le province del Veneto che superano i mille contagi in 24 ore, si tratta di Padova e Vicenza .

Vaccini in Veneto: quanti ne sono stati fatti?

Resta su numeri bassi la campagna vaccinale. Ieri sono state 2.539 le somministrazioni, delle quali 2.244 dosi addizionali/booster.

COVID IN VENETO, IL BOLLETTINO DI OGGI - SCARICA IL PDF

Il report di ieri