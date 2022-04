Covid Veneto, il bollettino di oggi, giovedì 28 aprile 2022: nuovi contagi e vittime del virus

Covid in Veneto, il bollettino di oggi , giovedì 28 aprile 2022. Sono stati 6.948 i nuovi contagi e 9 le vittime del Coronavirus nelle ultime 24 ore nella nostra regione. Il totale dei positivi da inizio pandemia sale a quota 1.656.721, gli attualmente positivi sono oggi 72.766. Il totale delle vittime sale a 14.433, sempre da inizio epidemia.

APPROFONDIMENTI 27 APRILE Covid Veneto, nuovi positivi a quota 10.000 e 20 morti Bollettino IL REPORT Omicron, tornano a salire i contagi in Italia: +22,7% in 7 giorni. Il... PADOVA Covid, si svuota la terapia intensiva: dopo 10 mesi nessun malato... IL FOCUS Omicron 2, perché i contagi aumentano (non solo in Cina):... L'EMERGENZA Morbillo, l'allarme dell'Oms: «Nel mondo 21 grandi e...

Contagi nelle province del Veneto

La provincia con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore è quella di Padova, con 1.501 casi, seguono Vicenza con 1.263 casi, Venezia con 1.250, Verona con 1.217 e poi Treviso con 1.140. Numeri decisamente inferiori a Rovigo, 287 casi, e Belluno, 157.

Veneto, aumentano i ricoveri Covid

Il dato più preoccupante riguarda il rialzo dei ricoveri: sono 27 i pazienti in più nei reparti di area medica, per un totale di 939 posti letto occupati, stabili invece, 37, quelli in terapia intensiva.

Vaccini

Resta su numeri residuali la campagna vaccinale. Ieri sono state solo 1.054 le somministrazioni, delle quali 948 dosi addizionali/booster.