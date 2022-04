Covid Veneto, il bollettino di oggi, venerdì 29 aprile 2022. Nuovi contagi e morti per il virus

Covid in Veneto, il bollettino di oggi , venerdì 29 aprile 2022. Sono 6.121 i nuovi contagi scoperti nella nostra regione nelle ultime 24 ore, alto il numero delle vittime: 16 persone sono decedute a causa del virus. Il totale dei positivi da inizio pandemia sale a 1.662.842, quello dei decessi a 14.449. Stanno aumentando anche i cittadini attualmente positivi, oggi sono 73.370 (contro i 72.766 di ieri, quindi +604).

Contagi nelle province del Veneto

Sono 5 le province del Veneto che superano i mille contagi in 24 ore, si tratta di Padova, con 1.279 casi, Vicenza, con 1.166, Treviso, con 1.062, Venezia, con 1.025 e Verona, con 1.007 casi. Come sempre i numeri scendono in picchiata per quanto riguarda le province di Rovigo, dove sono stati scoperti 282 nuovi positivi, e Belluno, con 183.

Ricoveri negli ospedali del Veneto

Il dato dei ricoveri è invece in discesa: sono 30 i pazienti in meno nei reparti di area medica, per un totale di 909 posti letto occupati, stabili invece, 37, quelli in terapia intensiva.

Vaccini in Veneto: quanti ne sono stati fatti?

Resta su numeri residuali la campagna vaccinale. Ieri sono state solo 1.601 le somministrazioni, delle quali 1.472 dosi addizionali/booster.

