Vaccino Astra Zeneca, consegnato il primo lotto di 20.400 dosi: destinato agli under 55 del Veneto

MESTRE - Sono arrivate oggi in Veneto, consegnate alla farmacia dell'Ospedale all'Angelo di Mestre, le prime fiale del vaccino Astra Zeneca. Si tratta di una fornitura di 20.400 dosi, che saranno distribuite alle varie aziende sanitarie di tutta la regione. Finora il Veneto aveva avuto consegne solo da Pfizer e Moderna.

L'antidoto di Astra Zeneca, per le sue caratteristiche, è indicato per la vaccinazione della popolazione giovane e adulta; la Regione Veneto prevede che saranno utilizzate per avviare, nella seconda fase della campagna, la messa in sicurezza delle categorie esposte, già dalle prossime settimane.

Ultimo aggiornamento: 18:21

