Vaccino Astrazeneca, il Sudafrica ha interrotto l'inoculazione: «Non è efficace sulla variante». Oggi riunione dell'Oms

Efficace sul ceppo originario ma non abbastanza sulla variante sudafricana (501 Y.V2 o B.1.351). Un'efficacia che in Sudafrica tocca il 22% di possibilità di neutralizzare la variante anche in caso di contagio lieve o moderato. Questo in sintesi il verdetto del governo sudafricano sul vaccino Oxford-Astrazeneca il cui piano di somministrazione a medici e infermieri che doveva partire a brevissimo, a metà febbraio, è stato interrotto.

Questo tipo di variante è stata isolata per la prima volta nell’ottobre 2020 in Sud Africa, mentre in Europa il primo caso rilevato risale al 28 dicembre 2020. Ha una trasmissibilità più elevata e ci sono già dei primi studi, secondo l'Istituto superiore di sanità italiano, che dimostrano che possa diminuire l’efficacia del vaccino. Al momento si studia se possa causare un maggior numero di reinfezioni in soggetti già guariti da COVID-19. ·

Ma intanto il Sudafrica ha sospeso i piani per inoculare i suoi operatori sanitari con il vaccino Oxford-AstraZeneca. Lo ha annunciato il ministro della Salute Zweli Mkhize.

Il Sudafrica ha ricevuto il suo primo milione di dosi del vaccino AstraZeneca la scorsa settimana e ci si aspettava una somministrazione a tappeto. Ma questo vaccino non riesce a neutralizzare la variante sudafricana. O meglio, lo studio clinico citato dal governo, dice che fornisce una "protezione minima contro la malattia lieve-moderata" causata dalla variante in Sudafrica. La variante è molto contagiosa e attualmente rappresenta più del 90% dei casi di Covid-19, ha detto il ministro della salute Zweli Mkhize domenica sera. «Il vaccino di AstraZeneca è apparso efficace contro il ceppo originale, ma non contro la variante», ha detto Mkhize. «Abbiamo deciso di sospendere temporaneamente il lancio del vaccino... c'è bisogno di più lavoro».

Lo studio, che non è stato ancora sottoposto a peer-review, ha coinvolto 2.000 persone, la maggior parte delle quali erano giovani e sane. L'età media dei volontari era di 31 anni. «La protezione contro la malattia moderata-grave, l'ospedalizzazione o la morte non poteva essere valutata in questo studio perché la popolazione di destinazione era a rischio basso», ha detto una dichiarazione rilasciata dall'Università di Oxford e l'Università di Witwatersrand a Johannesburg.

Gli scienziati studieranno se il vaccino di AstraZeneca è efficace nel prevenire la malattia grave e la morte contro la variante, ha detto Mkhize. Altri vaccini hanno mostrato un'efficacia ridotta contro la variante, ma hanno comunque fornito una buona protezione da malattie gravi e morte (J&J sopra l'80%). I funzionari della sanità pubblica sono preoccupati per la variante del Sudafrica perché contiene una mutazione della caratteristica proteina spike del virus, che è presa di mira dai vaccini esistenti. I funzionari sudafricani dicono che la variante è più contagiosa e stanno emergendo prove che potrebbe essere più virulenta.

I primi risultati del vaccino di AstraZeneca contro la variante potrebbero avere implicazioni di vasta portata, dato che molti altri paesi in Africa e oltre hanno pianificato di usare il vaccino di AstraZeneca.

«Il nostro gruppo di esperti indipendenti sulle vaccinazioni si riunirà domani per discutere in modo specifico il vaccino AstraZeneca, nonché i risultati provenienti dal Sud Africa» per valutare l'efficacia sulla variante. Lo ha detto Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico dell'Oms per il Covid-19, intervenendo alla CBS. Lo riporta la Cnn. Ci sono «alcuni studi preliminari che suggeriscono una ridotta efficacia. Ma ancora una volta, quegli studi non sono ancora completamente pubblicati », ha aggiunto l'esperta.

