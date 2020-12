Vaccino Covid, Ema: «Sperimentato in tempo record, ma in sicurezza»

«Ci troviamo a sperimentare un vaccino in tempi record, ma raccoglieremo lo stesso numero di dati e prove come facciamo di solito. Applicheremo criteri di efficacia, qualità e sicurezza anche per il coronavirus». Così Marco Cavalleri, responsabile per le strategie dei vaccini dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), ad un incontro con gli stakeholder sull'efficacia, la sicurezza e la qualità dei vaccini. Intanto la direttrice dell'Ema, Emer Cooke, ha ricordato che è stata avviata «un'indagine» per l'attacco informatico subito: «non avrà impatto sulla tabella di marcia» e che «l'agenzia è in funzione».

APPROFONDIMENTI LO STUDIO Vaccino, alleanza tra Oxford e Russia: allo studio combinazione tra... NEWS Bruxelles dà via libera a contratto Pfizer-Biontech L'ESPERTO Covid, l'immunologo Fauci: «Con il vaccino avremo... ECONOMIA Covid, AstraZeneca testerà il suo vaccino in combinazione con il... ECONOMIA Covid, ritardo nel vaccino Sanofi/GSK: pronto solo a fine 2021 COVID19 Vaccino Coronavirus, in Gran Bretagna prima dose somministrata a una... SALUTE Viola: «Reazioni allergiche ai vaccini? Solo in caso di...

LEGGI ANCHE Vaccino, alleanza tra Oxford e Russia: allo studio combinazione tra AstraZeneca e Sputnik

Al momento sono 4 i vaccini sotto esame per l'approvazione: Moderna, Pfizer, Janssen, Astra Zeneca. «Tuttavia ci sono diversi attori che sono entrati in contatto con Ema e alcuni potrebbero iniziare presto il procedimento per l'approvazione» ha detto Cavalleri. Ema ha chiesto alle aziende che almeno un quarto delle sperimentazioni per i vaccini (su 30mila adulti) siano svolte su adulti over 65 e su soggetti con patologie cardiovascolari o diabetiche, maggiormente a rischio per il covid. «È importante continuare a indossare la mascherina, mantenere il distanziamento e le misure igieniche - ribadisce Cavalleri - fin quando gran parte della popolazione non sarà vaccinata e si avranno prove sull'efficacia del vaccino».

Ultimo aggiornamento: 17:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA