MESTRE - Ci sono storie che finiscono bene. A volte raccontarlo ci permette di riconciliarci un po’ con la realtà che, specie in questi ultimi giorni, si abbandona - e stavolta purtroppo fuor di metafora - a una narrazione bellica che mai avremo potuto immaginare.

Protagonista è una signora di 82 anni che due giorni fa, di mattina sparisce dalla propria abitazione in corso del Popolo a Mestre. Verrà ritrovata sana a salva alla sera mentre vaga a Ca’ Noghera dopo aver percorso a piedi quasi 15 chilometri lungo strade trafficate e pericolose. L’allarme alla polizia viene dato da una parente nel primo pomeriggio: da ore tentava di mettersi in contatto con la congiunta rimasta sola. Nessuna risposta al telefono e nemmeno al campanello d’ingresso dell’appartamento dove si era recata preoccupata dall’insolito silenzio.

All’operatore del 113 spiega che l’anziana è sì autosufficiente, ma soffre di una leggera forma di demenza senile e teme che abbia smarrito il senso dell’orientamento e non sia più in grado di capire come tornare. Scattano le ricerche sulla base della descrizione presunta dell’abbigliamento e delle caratteristiche fisiche e pure di una foto. L’ultima traccia colloca la ultraottantenne dalle parti di via Cicognara quando risponde al cellulare che ha con sé ma che da lì in avanti non utilizza più. Le volanti vengono allertate e comincia la perlustrazione della zona. Ma la signora non si trova. Il sole sta calando e l’apprensione sale.



LA SEGNALAZIONE

Alle 18.30 a rivolgersi al 113 è un dipendente delle industrie Leonardo a Tessera lungo la Triestina che segnala di essere stato avvicinato da una sconosciuta in stato confusionale che chiedeva come arrivare in corso del Popolo. Le dice di aspettare un attimo ma mentre sta parlando con la sala operativa della questura, la perde di vista. Il ritratto corrisponde alla pensionata. Ma anche in questa occasione le ricerche non portano a nulla.

La svolta verso le 20 quando l’82enne incontra l’ennesimo buon samaritano. È un automobilista siriano che la nota sul ciglio della statale 14 all’altezza del Casinò, piuttosto affaticata e in notevole difficoltà. Non ha cuore di passare oltre. Si ferma capisce la situazione e chiama il 113. I poliziotti una volta stabilito che si tratta della 82enne forniscono l’indirizzo allo straniero che comunque si sta dirigendo verso Mestre e lo attendono. Ad accogliere l’anziana c’è pure la parente. Un abbraccio, il tempo di verificare che non ha bisogno di cure mediche, ed eccola di nuovo al sicuro nel suo alloggio.