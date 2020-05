Coronavirus Veneto, solo 12 contagi, ma 8 decessi: il totale delle vittime oltre quota 1700

Coronavirus

Veneto

bollettino

LA SITUAZIONE IN TRENTINO

Coronavirus mappa contagio Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Trentino Alto Adige

Ultimo aggiornamento: 19:18

, contagio e vittime: ildella Regione Veneto oggi, 12 maggio 2020, dati ufficiali aggiornati alle ore 17.I casi di positività al coronavirus in Veneto, dall'inizio dell'emergenza, sono 18.794, 53 in più rispetto a ieri ma solo 12 in confronto a stamani In isolamento domiciliare ci sono 4.713 persone, 300 in meno rispetto a ieri. I pazienti ricoverati sono 759, di cui 393 sono risultano positivi e 295 negativi.A rendere tragico il bilancio ci sono 8 vittime che portano il totale a 1705.Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 70. Dall'inizio dell'emergenza i pazienti dimessi sono 3.063.Preoccupa la situazione nel: dopo il decesso nella notte nell'ospedale Covid Villa Salus a Metsre, dalle 8 altri 2 morti a Jesolo, 2 a Dolo e 1 a Noale. Poi fuori provincia 1 a Schiavonia, uno a Trecenta e 1 a Negrar (Vr).I ricoverati in ospedale sono 688 in area non critica, e 70 in terapia intensiva.---> Clicca qui