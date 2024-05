MUSILE (VENEZIA) - Risolto il mistero delle ossa rinvenute sull’argine del Piave in località Croce. Le recenti indagini con il Carbonio 14, commissionate dalla Soprintendenza ai beni archeologici, hanno stabilito che non si tratta di resti di soldati della prima guerra mondiale, com’era stato inizialmente supposto, bensì di ossa probabilmente risalenti al XVI secolo. I risultati dell’esame con il radiocarbonio confermerebbero quindi l’ipotesi, già avanzata dopo i primi accertamenti, che ad essere venuti alla luce sono le ossa di defunti sepolti nel cimitero annesso alla chiesetta di Croce, che da documenti storici esisteva fin dal 1400 nella zona del ritrovamento. L’indagine risolutiva mette così fine, dopo 13 anni, ad una contrastata vicenda sull’individuazione dei resti. Alla fine del 2010, dopo una frana causata da una piena del Piave, nella golena fluviale di Croce, erano emersi dei resti scheletrici. La convinzione diffusa era che si trattasse di soldati che avevano perso la vita sul fronte del Piave nel 1918.



LA RICOSTRUZIONE

L’allora procuratore Rita Ugolini aveva aperto un fascicolo e incaricato l’anatomopatologo Andrea Galassi di Vicenza di recuperare le ossa rinvenute nella località per eseguire degli approfondimenti. A gennaio 2011, con l’ausilio di un archeologo e dell’associazione storico-culturale “Il Piave 1915-1918”, il medico iniziò i lavori, recuperando i resti di almeno 9 individui, maschi da 6 anni a tarda età, ma anche di una donna, e questo portò l’anatomopatologo a escludere che si trattasse di militari della Prima guerra mondiale. L’ipotesi che avanzò, in base alle informazioni storiche sulla zona e al mancato ritrovamento di reperti bellici, è che fossero resti cimiteriali anteriori al XIX secolo. L’esame decisivo del radiocarbonio 14 non era stato autorizzato dalla Procura, per cui le conclusioni non consentirono una datazione precisa. Giovanni Cancellier, proprietario di parte della golena del ritrovamento, si oppose fin da subito ai risultati dell’indagine: per lui erano resti di soldati. E da allora si batté con ogni mezzo per dimostrarlo. Un’ulteriore frana fece emergere nella stessa area altre ossa, segnalata nel 2013 al Comune, che informò carabinieri, Ulss, Genio Civile e polizia locale, i quali confermarono le conclusioni dell’anatomopatologo. Nel 2015 Cancellier coinvolse la polizia provinciale nel ritrovamento di altre ossa, poi contenute in una cassetta e custodite nel cimitero di Musile. Cancellier si rivolge nel 2017 anche al difensore civico della Città Metropolitana, senza risultati. Ma non si diede per vinto e manifestò per anni il suo dissenso davanti al municipio come “uomo sandwich”. Infine si rivolse alla Soprintendenza di Venezia, che a febbraio 2023 arrivò in municipio a Musile assieme ai carabinieri e si fece consegnare tutta la documentazione sulle ossa rinvenute a Croce.



PROVA FINALE

Quindi la Soprintendenza decise di effettuare la prova definitiva. «Dai risultati dell’indagine con il radiocarbonio sui denti prelevati dalle ossa è stato possibile constatare che non appartengono a soldati della Prima Guerra mondiale. Si tratta di resti probabilmente datati al XVI secolo ma sicuramente non novecenteschi» ha scritto in questi giorni la Soprintendenza alla sindaca Silvia Susanna. Purtroppo Giovanni Cancellier non è riuscito a saperlo, è morto a maggio 2023. «Finalmente si conclude una vicenda che si trascinava da anni ed è stata data una datazione certa a queste ossa, senza più discussioni- commenta Susanna -Dispiace che il signor Cancellier sia deceduto perché, visto le sue tante manifestazioni, sarebbe stata l’occasione per spiegargli che l’azione amministrativa è sempre stata improntata al rispetto e facendo le giuste indagini».