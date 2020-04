Coronavirus, raccontiamo la salute ai bambini con i Minicuccioli

VENEZIA - La Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione Veneto e l’Ulss 3 Serenissima hanno dedicato ai tanti bambini costretti a rimanere a casa per la quarantena i tre brevi cartoon realizzati per l’iniziativa “Raccontiamo la Salute #iorestoacasa”. I Mini Cuccioli, protagonisti dell’omonima serie tv in onda su Rai Yoyo, invitano i più piccoli a stare a casa e suggeriscono modi creativi e divertenti per passare il tempo. I cartoni animati sono realizzati da Gruppo Alcuni, per la regia di Sergio Manfio.

“L'Ulss 3 Serenissima – ha spiegato il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, il dottor Luca Sbrogiò – è capofila di questo progetto regionale che ci vede impegnati ogni anno, grazie alla collaborazione di circa mille bambini delle scuole elementari del Veneto, a dare spunti nuovi, con disegni creati ad hoc, a nuove ed esilaranti puntate dei Mini Cuccioli scommettendo su messaggi di promozione dei corretti stili di vita. In questo momento difficile, inoltre, dove per l’emergenza da Coronavirus, anche i bambini sono obbligati a rimanere a casa, si è cercato di fornire insieme un contributo valido per rendere meno pesante ai nostri ‘mini cuccioli’, cioè ai nostri bambini, la permanenza più prolungata all’interno delle mura domestiche”.



Occhio al coronavirus! Facciamo i bravi…

Nel primo cartoon i Mini Cuccioli che stanno giocando nel parco giochi vengono chiamati a raccolta dall’albero Matusalemme, che dice loro che non potranno più vedersi al parco, perché c’è un virus. I Mini Cuccioli non sanno cos’è un virus, e l’albero lo spiega con parole semplici. Per sconfiggere il virus non serve una spada di legno, come suggerisce il coniglietto Cilindro: tutto quello che i Mini Cuccioli – e i bambini con loro – possono fare è rimanere a casa e non muoversi. Cilindro preferirebbe rimanere a giocare nel parco, ma gli amici gli spiegano che il virus è molto pericoloso e il coniglietto corre a casa come fanno gli altri Mini Cuccioli.



Sconfiggiamo il virus con la fantasia - 1

Nel secondo cartoon vediamo i piccoli Cuccioli, ognuno a casa propria, che spiegano cosa stanno facendo. Il cagnolino Portatile che sta facendo un ritratto a tutti i suoi amici Mini Cuccioli, e suggerisce ai bambini di provare a fare il ritratto dei compagni di classe. Il coniglietto Cilindro gioca a bowling con palla e birilli; la paperella Diva ha costruito due burattini per raccontare la favola di Cappuccetto Rosso. Il ranocchio Pio si diverte con gli scioglilingua e invita i bambini a provare anche loro. La gattina Olly inventa degli indovinelli sulla frutta: chissà se i bambini sono in grado di indovinare? Il pulcino Senzanome ha costruito un memory disegnando da sé le carte. A casa, con un po’ di fantasia, ci si diverte!

Link Youtube: https://youtu.be/N9EO-o36Tc0.



Sconfiggiamo il virus con la fantasia – 2

Nel terzo cartoon i Mini Cuccioli, ognuno nella propria abitazione, danno altri suggerimenti ai bambini. Si comincia con Portatile, che si diverte a cambiare i colori della frutta: avete mai visto una pera blu o una banana rossa? Cilindro gioca al tiro a segno, mentre Diva ha costruito due burattini per raccontare la fiaba di Cenerentola. Pio si sta allenando con gli scioglilingua, chissà se i bambini sono capaci di ripetere con lui senza sbagliare. Olly continua con i suoi divertenti indovinelli sulla frutta; Senzanome, invece, sta facendo un gioco di memoria, ripetendo il nome di 10 oggetti che ha disegnato su cartelli… tante buone idee per divertirsi a casa con fantasia.

Link Youtube: https://youtu.be/XqH-jTlnjAw. © RIPRODUZIONE RISERVATA