Tornano nella basilica di San Marco le messe domenicali con i fedeli

VENEZIA - A Venezia si tornerà a celebrare a San Marco. Previste tre messe: alle 8.30, alle 12 e alle 18.45. «Saranno due messe in meno rispetto alle normali domeniche - spiega all'Adnkronos mons. Angelo Pagan, arcidiacono della Basilica di San Marco - perché si tratta di sperimentare i tempi per l'igienizzazione dei locali al termine di ogni celebrazione. Abbiamo lasciato inoltre tre ore di intervallo da una messa all'altra proprio per questa ragione». L'affluenza dovrebbe essere comunque graduale.



«La zona di San Marco ormai è frequentata solo da turisti - spiega il sacerdote -che ora con la pandemia non ci sono. Di veneziani non ne abitano praticamente più. Un tempo le messe domenicali erano stracolme di turisti. Non sarà così domenica». Ultimo aggiornamento: 13:43