Avevano organizzato un festino in giardino con tanto di barbecue e carbonella i cinque giovani di Favaro Veneto denunciati dai carabinieri. I cinque giovani si stavano infatti preparando alla più classica delle grigliate, mentre il padrone di casa, in attesa dell'arrivo di altri amici era pronto a dare fuoco ai carboni quando è arrivata una pattuglia dell'Arma.

Covid, festa con invitati nel Veneziano I militari, che hanno identificato i presenti e sanzionati, sono certi che la festa fosse aperta a molte altre persone, poiché avevano notato più di qualche auto che, imboccata la via che porta al condominio alla vista della vettura di servizio, ha fatto retromarcia per tornare indietro. © RIPRODUZIONE RISERVATA