Coronavirus, primo caso a San Donà: 81enne contagiato, in isolamento i familiari

VENEZIA - Primo caso di positività a San Donà di Piave: lo annuncia l'Ulss 4 "Veneto Orientale". Il contagio da Covid 19 ha interessato un 81enne che risiede nel comune di San Donà di Piave mentre moglie e figlio saranno posti in isolamento. L’uomo è stato trasportato in ambulanza al pre-triage allestito nell'apposita tenda della protezione civile attigua al pronto soccorso, dove il personale medico ha accertato il contagio.

Successivamente è stato trasferito nel reparto malattie infettive dell’ospedale civile di Venezia.

Il personale del dipartimento di prevenzione dell’Ulss4 ha preso in carico i familiari dell’ottantunenne ed attuato il protocollo regionale che prevede la sorveglianza al domicilio per 14 giorni dall'ultimo contatto con il contagiato. Come da protocollo, l’Azienda sanitaria ha inoltre informato il sindaco di San Donà di Piave, Andrea Cereser.

Commenta il primo cittadino: "Com'era prevedibile, il Coronavirus è arrivato anche a San Donà, colpendo un concittadino di 81 anni. Sono in corso le indagini dell'ULSS per capire come possa essere avvenuto il contagio. Nel frattempo, si raccomanda a tutta la popolazione di seguire con attenzione le norme di igiene personale. Per la Regione Veneto, vale anche il numero verde 800 462 340 "

Ultimo aggiornamento: 19:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA