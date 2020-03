Coronavirus, summit dei sindaci del Litorale con i Consorzi turistici

L’emergenza Coronavirus è il tema principale all’ordine del giorno della “Conferenza dei sindaci del Litorale Veneto” che si terrà dopodomani venerdì 6 marzo alle 15 nella sede del Centro polifunzionale di Cavallino Treporti.



Saranno presenti il presidente dei Sindaci della Costa veneta Pasqualino Codognotto, il vice presidente della Regione Gianluca Forcolin oltre ai Consorzi di promozione turistica delle spiagge del litorale veneziano e polesano. Il presidente Codognotto ha precisato: “valuteremo assieme quali azioni intraprendere in merito a tale emergenza. Avremo l’occasione di coordinarci ulteriormente con rappresentanti della Regione che saranno presenti alla nostra Conferenza per fare gioco di squadra come fatto finora”.



La bella stagione è alle porte e le amministrazioni comunali che si incontrano a Cavallino rappresentano importanti mete turistiche dell’Alto Adriatico. Codognotto in merito ha sottolineato: “Non dimentichiamo che questo problema potrebbe avere ripercussioni negative sull’economia dei nostri territori a vocazione turistica. Nelle nostre spiagge si registrano oltre 30 milioni di presenze durante l’estate e grazie al turismo lavorano alcune migliaia di addetti. Uno dei nostri principali timori è che il Coronavirus potrebbe determinare ricadute negative sull’occupazione e sulle imprese, per questo motivo vogliamo condividere una strategia comune e condivisa con la Regione”. © RIPRODUZIONE RISERVATA