Coronavirus, Alitalia sospende i voli su Malpensa, riduzioni anche a Venezia

VENEZIA - Per l'emergenza Coronavirus che sta provocando un forte calo dei passeggeri, Alitalia da lunedì 9 marzo ha deciso la sospensione delle operazioni sull'aeroporto internazionale di Milano Malpensa. Lo ha comunicato la compagnia.



La sospensione avrà inizio subito dopo l'arrivo del suo Airbus A330-200 da New York il cui atterraggio è previsto per le 10.40. Tutti i collegamenti a lungo raggio saranno assicurati via Roma. Sull'altro scalo milanese di Linate, sempre dal 9 marzo, Alitalia opererà "solo collegamenti nazionali, con una riduzione di frequenze sulle rotte servite, mentre le destinazioni internazionali saranno raggiungibili sempre con i voli via Roma".



Anche l'aeroporto Marco Polo Tessera di Venezia è interessato da una riduzione dell'attività, già in atto da diversi giorni, e ora resa più consistente dall'inserimento di Venezia nella "zona di sicurezza" disposta nel decreto del governo contro i contagi da Coronavirus. "Da Venezia - precisa la nota Alitalia - la compagnia continuerà ad operare con un numero minore di frequenze i collegamenti da/per Roma". Misure in vigore fino al 3 aprile.



Tutti i passeggeri interessati dalle cancellazioni dei voli su Milano Malpensa e dalle limitazioni per la riorganizzazione dei collegamenti su Linate e Venezia, "potranno modificare gratuitamente le loro prenotazioni sui voli confermati o richiederne rimborso secondo le modalità indicate sul sito alitalia.com".