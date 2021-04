Quarantena e coprifuoco mettono in fuga i turisti: per le spiagge prenotazioni bloccate

JESOLO - Incertezza negli spostamenti dall'estero e obbligo di quarantena per almeno 5 giorni prima di potersi muovere nella città di vacanza. E come se non bastasse il solito il coprifuoco alle ore 22.

Prenotazioni congelate per le vacanze estive ma anche prime disdette. E' l'effetto delle limitazioni anti-contagio confermate dal governo. Ufficialmente fino a luglio, anche se per metà maggio è stata annunciata una revisione con la possibilità di eliminare alcune restrizioni. Ma le restrizioni per ora rimangono, mentre in Spagna e Grecia almeno quelle legate all'orario spariranno. Scontato il risultato, da giorni telefoni muti e prime disdette per la prima parte dell'estate.

Un problema che inizialmente riguardava soprattutto Jesolo ma che ora sta toccando anche Cavallino-Treporti, distretto europeo del plein air dove la paura è quella di perdere l'arrivo dei tedeschi per Pentecoste, ovvero dal 23 maggio. Proprio ieri il Comune ha annunciato ufficialmente che il 15 maggio aprirà la stagione balneare, mentre a partire dal 12 giugno anche quest'anno sarà attivo il sistema di prenotazione delle spiagge libere già sperimentato la scorsa stagione. Ma per ora la preoccupazione è per quanto accadrà nei prossimi giorni. «Oggi c'è la più totale incertezza dice Francesco Berton, presidente di Assocamping Cavallino-Treporti molto è legato alla difficoltà di muoversi dall'estero. Per gli stranieri in arrivo in Italia è necessario avere un tampone negativo alla partenza, ma una volta arrivati devono stare 5 giorni in quarantena prima di potersi muovere. A questo va aggiunto il tampone per il rientro. Oggettivamente è difficile fare turismo in queste condizioni. Sembra paradossale ma ad oggi non sappiamo se queste condizioni saranno confermate anche a maggio: nessuno ci dice nulla, ci sono solo incertezze e il risultato è che le prenotazioni di maggio e giugno si sono bloccate, anzi adesso arrivare anche le prime disdette perché con simili restrizioni non tutti si sentono di intraprendere un viaggio. Si salvano solo i mesi di luglio e agosto. Per noi perdere la Pentecoste sarebbe devastante, chiediamo al governo di dare delle indicazioni chiare il prima possibile e che siano uguali per tutti, anche anticipando il Green Pass se serve».

Uguali i commenti che arrivano da Jesolo dove continua a far discutere anche l'orario del coprifuoco, una limitazione che ha congelato le prenotazioni dall'estero mentre per questo fine settimana saranno 60 gli hotel aperti, ma ovviamente prenotazioni che arrivano ovviamente soprattutto dal Veneto. Oggi intanto, proprio a Jesolo, alla Casa del Turismo di piazza Brescia, si ritroveranno tutti i presidenti delle associazioni degli albergatori della costa veneta per fare il punto dell'imminente stagione balneare. Ad essere presenti saranno il presidente Aja, Alberto Maschio (coordinatore di Federalberghi Spiagge Venete e promotore di questo webinar), Silvio Scolaro, presidente di Aba-Bibione, Giuliano Boscolo Cegion, presidente Asa-Sottomarina, Loris Brugnerotto, presidente Federalberghi Caorle e Angelo Faloppa, presidente Confcommercio San Donà-Jesolo, in rappresentanza degli albergatori di Eraclea Mare.

Nel corso dell'incontro verrà, innanzitutto, sancito l'utilizzo del sistema di rilevazione HBenchmark da parte di tutte le associazioni albergatori di Federalberghi Spiagge Venete e, al contempo, illustrato il suo funzionamento, la sua affidabilità e la sua utilità anche in una prospettiva di programmazione. Quindi, saranno presentati i dati previsionali di tutte le località balneari del Veneto. Ad attendere il via della stagione anche i lavoratori stagionali, compresi gli invisibili che sperano nell'approvazione dell'emendamento presentato al Senato per ottenere un primo aiuto dopo mesi di forte difficoltà.