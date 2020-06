Coronavirus in Veneto: contagio quasi sparito, un solo positivo e un decesso

Coronavirus in Veneto, il contagio e le vittime di oggi, lunedi 8 giugno 2020: il punto alle 8 in confronto con i dati di ieri alle 17.

Dal bollettino di Azienda Zero risultava già 1 caso di positività nella notte e 1 decesso. In totale i positivvi sono 19.187. Dato comunque che porta ottimismo visto che dall'inizio dell'emergenza sono stati dimessi dagli ospedali del Veneto 3.447 pazienti. E non ci sono stati decessi negli ospedali durante la notte, solo una vittima in casa di riposo.

Dati cumulativi.

Ad oggi sono quindi 19.187 i casi totali con tampone positivo di cui 1.080 attualmente positivi. I deceduti sono 1.955, dei quali negli ospedali sono 1.401. I negativizzati virologici (guariti) raggiungono quota 16.152.

Dimissioni e ricoverati. Il numero dei malati tuttora ricoverati in ospedale è 319 (82 positivi, 237 negativizzati). Nelle terapie intensive, attualmente positivi, ci sono 15 pazienti (1 positivo, 14 negativizzati).

Contagio, i dati di oggi alle 8 in Veneto (rispetto alle 17 di ieri)

Covid, decessi e ricoveri in ospedale

FRIULI VG

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 221, 16 in meno rispetto alla giornata di ieri. In terapia intensiva sono ricoverati 4 pazienti, mentre i ricoverati in altri reparti calano a 22. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, sottolineando che inoltre si registra un decesso (339 in totale). Oggi - 7 giugno - non si registrano nuovi contagi, quindi, analizzando i dati complessivi, dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus sono 3.283: 1.389 a Trieste, 989 a Udine, 691 a Pordenone e 214 a Gorizia.

I totalmente guariti invece ammontano a 2.723 (15 più di ieri), i clinicamente guariti a 70 e le persone in isolamento domiciliare sono 125. I deceduti sono 192 a Trieste, 74 a Udine, 68 a Pordenone e 5 a Gorizia.



