IL BILANCIO

VENEZIA Il contagio è ormai sotto controllo non solo in Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove negli ultimi giorni i nuovi casi si contano sulle dita di una mano, ma anche nel resto d'Italia, qui otto Regioni ieri non avevano riscontrato nessun nuovo caso di Coronavirus e segnali positivi sono arrivati anche dalla Lombardia, il territorio in cui la curva dei positivi e dei malati faticava fino a pochi giorni fa a scendere.

Al minimo ovunque il rapporto tra il numero dei nuovi contagi e quello dei tamponi eseguiti. Sul fronte vittime ieri sono state 88 in tutto il territorio nazionale, di cui sette in Veneto e zero in Friuli Venezia Giulia.

A NORDEST

Ieri per la prima volta in Veneto il numero delle persone positive ancora ricoverate in ospedale è sceso sotto quota cento, fermandosi per la precisione a 96. Complessivamente i pazienti in ospedale sono comunque 353, dei quali 19 si trovano in terapia intensiva. Il totale dei positivi dall'inizio dell'epidemia è di 19.170 (+6 in ventiquattr'ore), gli attualmente positivi scendono a 1.298 (-78), le persone in isolamento sono 1.225 (-42) e i guariti 15.934 (+75). Purtroppo si sono registrati anche 7 decessi che hanno portato il numero totale delle vittime a 1.938. Gli ultimi morti si sono registrati negli ospedali di Bussolengo, Villafranca e Peschiera, quindi nella zona del Veronese.

In Friuli Venezia Giulia, invece, le persone attualmente positive al Coronavirus sono 283, 18 in meno rispetto alla giornata precedente. In terapia intensiva sono ricoverati 2 pazienti, mentre le persone in altri reparti scendono a 34. Non si registrano ulteriori decessi, così il numero totale delle vittime si ferma a 336.

Nella giornata di ieri si sono registrati solo 3 nuovi contagi, quindi, analizzando i dati complessivi, dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus diventano 3.279: 1.389 a Trieste, 987 a Udine, 689 a Pordenone e 214 a Gorizia. I totalmente guariti invece ammontano a 2.660 (21 in più in ventiquattr'ore).

IN ITALIA

Nel bollettino diramato ieri, alle 17, dalla Protezione civile i contagiati complessivi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 234.013, dei quali 161.895 sono guariti e 33.689 sono deceduti. In questo momento le persone affette dal Coronavirus sono 38.429, 177 in più rispetto alla giornata precedente, dei quali 84 in Lombardia.

Gli attualmente positivi sono diminuiti di 868 persone, i guariti sono cresciuti di 957 unità e i deceduti di 88, di cui 29 in Lombardia. Sono 338 i malati in terapia intensiva, 15 in meno in ventiquattr'ore. Infine sono stati eseguiti, in un giorno, 49.953 tamponi: il totale nazionale ora è di 4.049.544 tamponi per una cifra di 2.524.788 casi testati. In otto regioni ieri non si sono registrati nuovi casi.

