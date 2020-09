Vinci Venezia, basta un click per partire. Ultimi giorni per partecipare al concorso Come fare

un fine settimana per due persone

Vinci Venezia, come funziona il concorso

Ultimo aggiornamento: 19 Settembre, 15:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

per riuscire ad aggiudicarsinella splendida città d'arte della laguna, unica al mondo. Partecipare è semplicissimo, ma bisogna fare in fretta, il tempo sta scadendo. E allora cosa aspettate? Un click e poi di corsa a preparare le valigie.Dodici immagini. Basta un click su una di esse per tentare la fortuna e provare a vincere un fine settimana per due persone in laguna , o uno degli altri fantastici premi che sono stati messi in palio e che comunque hanno come filo conduttore la Serenissima. Il sogno è realizzabile partecipando al concorso La Venezia che Ami - Cogli l'attimo, realizzato dal Gruppo Editoriale Caltagirone, di cui fa parte, in collaborazione con il Comune lagunare, e con il supporto di Tim il futuro insieme. L'iniziativa proseguirà praticamente per tutto il mese e si concluderà il 27 settembre.I concorrenti dovranno collegarsi al sito lamiavenezia.it , registrarsi e poi scegliere tra la dozzina di riquadri che immortalano alcune delle meraviglie veneziane. Le preferenze devono essere al massimo tre. In palio ci sono tre week end in hotel 5 stelle per due persone; 5 escursioni in gondola; 10 cene; 30 Museum Pass; 30 Venezia Card e 10 ingressi a teatro. L'estrazione finale è stata fissata per il 15 ottobre prossimo e il montepremi è di poco inferiore ai 10mila euro.(Foto di ArtTower da Pixabay )