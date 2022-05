CONCORDIA SAGITTARIA - Dolore immenso a concordia per la scomparsa a soli 9 anni di Leonardo Rizzetto, figlio del dirigente calcistico ed ex giocatore Giorgio Rizzetto. Leonardo era malato da tempo ma ha continuato a lottare fino alla fine contro il male. Anche la Julia Sagittaria ha espresso il suo cordoglio per Leonardo, pulcino nella squadra.

Anche il Portogruaro Calcio ha espresso vicinanza alla famiglia.