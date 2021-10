Veneto Classic, il ciclismo dei prof chiude la stagione: 207 km da Venezia a Bassano, con i "muri" di Ca' del Poggio, la Rosina, la Tisa

VENEZIA/BASSANO - Il ciclismo professionistico chiude la stagione nel Veneto con la "Veneto Classic", evento all'insegna del divertimento e dello sport previsto per domenica 17 ottobre. Partenza alle 12 dalla Porta gialla del Parco di San Giuliano, poi 200 chilometri fino a giungere a Bassano del Grappa. Riservato ai professionisti l'evento agonistico è stato ideato dall'ex professionista Filippo Pozzato da un'idea nata qualche anno fa con lo scopo di valorizzare il paesaggio veneto attraverso lo sport unendo le colline del prosecco agli scorci lagunari.

La nuova classica conta 207 km di percorso, parte dalla meravigliosa Venezia e prosegue lungo la laguna veneta fino alla Marca Trevigiana e così affrontare la prima asperità del percorso: Ca' del Poggio. I professionisti attraverseranno poi la provincia di Belluno, arrivando così fino ai piedi delle Dolomiti. La discesa regalerà forti emozioni fino a Possagno, luogo natale del Canova e legato alla sua immortale opera, per poi continuare verso Bassano del Grappa. Da qui la gara entra nel vivo: il gruppo affronterà la mitica salita della Rosina, una prima volta, e procederà per Colceresa, cimentandosi sul muro della Tisa, da sempre palestra naturale per i professionisti delle classiche. Il percorso prende così velocità e riporta i ciclisti ad affrontare La Tisa una seconda volta. Ma sono i tre passaggi su La Rosina e lo strappo di Contrà Soarda ad essere il vero banco di prova: decideranno le sorti della gara. Un percorso tecnico ed impegnativo che inserisce i professionisti verso la meritata passerella fino al traguardo di Bassano del Grappa - si legge nella nota dell'organizzazione -, scrigno dei capolavori del Palladio e di Jacopo Bassano, nonché uno dei simboli della memoria della Grande Guerra.