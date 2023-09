CHIOGGIA - Bruchi a decine, a centinaia, a migliaia. Bruchi che trovi sotto le scarpe appena esci di casa, che salgono sui muri, entrano da finestre e verande, che ti costringono a chiuderti in casa. Un'invasione che dura da settimane ma che, negli ultimi giorni, è diventata impressionante, portando quei viscidi animaletti a infestare i bucati stesi e, almeno in un caso, tra i capelli del residenti. Succede nelle case comunali di Cà Bianca, 3 palazzine, 24 famiglie che non sanno più cosa fare. «Ho pulito i muri da centinaia di questi animaletti dice Gianfranco Turcato, uno dei residenti e mi sono ritrovato a vomitare di continuo». Forse per l'inalazione di "peli" o qulche sostanza irritante sparsa in aria: sta di fatto che Turcato ha dovuto rinunciare a combattere "fisicamente" gli invasori e ha fatto appello ai media per chiedere un intervento di disinfestazione. E non solo per i bruchi. «L'area verde attorno alle nostre case, da sempre, è trascurata; l'erba cresce in maniera incontrollabile e qui proliferano cimici di tutti i colori, zecche e topi che in qualche occasione, sono pure entrati in casa. Adesso ci sono anche i bruchi, C'erano anche i bruchi, ma mai così tanti». La specie potrebbe essere quella del bruco americano: gli esemplari trovano rifugio nei tronchi cavi degli alberi di cui loro stessi si nutrono fino a farli morire. «Il forte vento di qualche giorno fa potrebbe averli trasportati dagli alberi alle case continua Turcato ma il fatto è che è stata trascurata la manutenzione del verde e la disinfestazione, quando dovevano essere fatte».

SEGNALAZIONI

Turcato assicura che lui e segnalazioni le ha fatte a chi di dovere, ma non sono servite. «Questo quartiere sembra essere ignorato dall'amministrazione comunale: è nato senza fognature e senza illuminazione pubblica. La precedente amministrazione ha eseguito qualche intervento migliorativo, ma resta il nodo della manutenzione che dovrebbe essere fatta regolarmente, non solo per emergenza».

A visionare la situazione si è recato, ieri, anche il consigliere Jonatan Montanariello che ha annunciato la presentazione di una segnalazione all'Ufficio Ambiente e un esposto alla polizia locale «perché se il Comune invita, a pena di sanzioni, i privati a tenere pulite le loro aree verdi, dovrebbe fare lo stesso con le proprie e lo dovrebbe fare per primo, dando il buon esempio». Le segnalazioni, anche via social, comunque, qualche effetto l'hanno avuto. Nel tardo pomeriggio di ieri una ditta incaricata dal Comune (la Scorpio, ndr) ha posizionato dei cartelli intorno alle case di Cà Bianca per avvertire tutti di restare in casa dalle 17 di oggi, chiudendo porte e finestre, per consentire un intervento contro i bruchi.