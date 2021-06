Celebrity Hunted 2 parte da Venezia. In onda dal 18 giugno, cast stellare e il trailer ufficiale del reality di Amazon Prime Video

VENEZIA - Celebrity Hunted 2 - Caccia all'uomo: la seconda stagione dello show di Amazon Prime Video parte da Venezia. Le star dovranno fuggire, nascondersi, non farsi trovare, non avranno molti soldi in tasca e sulle loro tracce ci sarà un gruppo di investigatori esperti. Il reality-thriller sarà vinto dal vipo che per più giorni riuscirà a restare nell'anonimato.

Il cast di Celebrity Hunted

Per questa seconda edizione il cast di Celebrity Hunted è davvero stellare: ci sono Stefano Accorsi, Achille Lauro, il produttore Boss Doms, Elodie e MYss Keta, ma anche Vanessa Incontrada e Diletta Leotta.

Quando inizia?

Celebrity Hunted andrà in onda su Prime Video a partire dal 18 Giugno 2021.

Il Trailer della seconda stagione

La pagina ufficiale Instagram è QUESTA (@celebrityhuntedit), qui è stato postato il trailer ufficiale.





Chi sono i cacciatori?

Si tratta di investigatori privati, ex militari provenienti dai servizi segreti, “profiler” ed esperti di sicurezza informatica.